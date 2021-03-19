В Азербайджане выявлено 879 новых случаев заражения COVID-19

За сутки от COVID-19 умерли 11 пациентов

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 879 новых случаев заражения коронавирусом, 334 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 11 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлены 244 303 факта заражения коронавирусной инфекцией, 232 228 человек выписаны после выздоровления, 3 325 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 8 750 пациентов.

За последние 24 часа для выявления новых случаев заражения проведено 9 776 тестов, всего - 2 756 457 тестов.