О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане выявлено 879 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 879 новых случаев заражения COVID-19 За сутки от COVID-19 умерли 11 пациентов
Здоровье
19 марта 2021 г. 14:41
В Азербайджане выявлено 879 новых случаев заражения COVID-19
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 879 новых случаев заражения коронавирусом, 334 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 11 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлены 244 303 факта заражения коронавирусной инфекцией, 232 228 человек выписаны после выздоровления, 3 325 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 8 750 пациентов.

За последние 24 часа для выявления новых случаев заражения проведено 9 776 тестов, всего - 2 756 457 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 879 new coronavirus cases, 11 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 879 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 11 nəfər ölüb

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi