В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных в первом полугодии этого года

В Азербайджане выявлено 736 больных ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) в первом полугодии этого года.

В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека) в первом полугодии этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Госкомиссия на основе данных Республиканского центра по борьбе со СПИДом отмечает снижение в стране числа новых случаев заражения ВИЧ.

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в первом полугодии этого года 13 пришлись на иностранцев.