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В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных в первом полугодии этого года

В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных в первом полугодии этого года В Азербайджане выявлено 736 больных ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека) в первом полугодии этого года.
Здоровье
12 июля 2024 г. 17:17
В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных в первом полугодии этого года

В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека) в первом полугодии этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Госкомиссия на основе данных Республиканского центра по борьбе со СПИДом отмечает снижение в стране числа новых случаев заражения ВИЧ.

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в первом полугодии этого года 13 пришлись на иностранцев.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 736 HIV cases in 6 months
Версия на азербайджанском языке Ötən altı ay ərzində Azərbaycanda 736 nəfər İİV-ə yoluxub

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