В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19

В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 5 690 пациентов

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 733 новых случая заражения коронавирусом, 265 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 8 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 239 692 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 726 человек выписан после выздоровления, 3 276 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 5 690 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 470 тестов, всего - 2 701 181 тестов.