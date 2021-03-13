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В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19 В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 5 690 пациентов
Здоровье
13 марта 2021 г. 16:26
В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 733 новых случая заражения коронавирусом, 265 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 8 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 239 692 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 726 человек выписан после выздоровления, 3 276 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 5 690 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 470 тестов, всего - 2 701 181 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 733 new COVID-19 cases, eight died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 733 nəfər koronavirusa yoluxub, 8 nəfər vəfat edib

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