В Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 68 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 869 человек вылечились, число активно больных - 547. Всего скончались 9 993 человека.

За последние сутки проведено 1 864 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 407 349 тестов.