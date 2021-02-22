В Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом, 75 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом, 75 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 4 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлен 233 201 факт заражения коронавирусной инфекцией, 227 836 человек выписаны после выздоровления, 3 202 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 163 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 3 942 теста, всего на сегодняшний день - 2 555 058 тестов.