В Азербайджане выявлено 668 новых случаев заражения COVID-19, трое скончались

В Азербайджане зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 178 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 178 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 3 человека с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 343 216 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 332 752 человека излечились, 5 022 скончались, число активных больных составляет 5 442 человека.

За последние сутки был проведен 9 881 тест, связанный с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 023 954 теста.