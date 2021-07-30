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В Азербайджане выявлено 668 новых случаев заражения COVID-19, трое скончались

В Азербайджане выявлено 668 новых случаев заражения COVID-19, трое скончались В Азербайджане зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 178 человек выздоровели.
Здоровье
30 июля 2021 г. 16:29
В Азербайджане выявлено 668 новых случаев заражения COVID-19, трое скончались

В Азербайджане зарегистрировано 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 178 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 3 человека с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 343 216 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 332 752 человека излечились, 5 022 скончались, число активных больных составляет 5 442 человека.

За последние сутки был проведен 9 881 тест, связанный с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 023 954 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 668 coronavirus cases, three deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 668 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər vəfat edib

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