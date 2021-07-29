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В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 181 человек выздоровел.
Здоровье
29 июля 2021 г. 17:11
В Азербайджане выявлено 615 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 181 человек выздоровел.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 5 человек с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 342 548 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 332 574 человека вылечились, 5 019 скончались, лечение от коронавируса проходят 4 955 человек.

За последние сутки было проведено 10 423 теста, связанных с выявлением новых случаев заражения, а за прошедший период - 4 014 073 теста.

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Версия на английском языке Active COVID case count nears 5,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 615 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 nəfər vəfat edib

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