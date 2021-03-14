В Азербайджане выявлено 603 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусом, 234 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусом, 234 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 6 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 240 295 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 960 человек выписан после выздоровления, 3 282 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 6 053 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 945 тестов, всего - 2 710 126 тестов.