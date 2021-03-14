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В Азербайджане выявлено 603 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 603 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусом, 234 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
14 марта 2021 г. 15:55
В Азербайджане выявлено 603 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 603 новых случая заражения коронавирусом, 234 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 6 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 240 295 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 960 человек выписан после выздоровления, 3 282 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 6 053 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 945 тестов, всего - 2 710 126 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 603 nəfər koronavirusa yoluxub, 6 nəfər ölüb

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