В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 576 новых случаев заражения коронавирусом, 217 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 576 новых случаев заражения коронавирусом, 217 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 6 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 238 959 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 461 человек выписан после выздоровления, 3 268 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 5 230 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 595 тестов, всего - 2 690 711 тестов.