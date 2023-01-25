В Азербайджане выявлено 42 новых случая заражения

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 71 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 71 человек излечился.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, за сутки от коронавируса скончались 2 человека.

В целом в стране выявлено 827 780 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 459 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 244 пациента. Всего скончались 10 077 человек.

За последние сутки проведено 2 294 теста на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 477 729 тестов.