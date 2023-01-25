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В Азербайджане выявлено 42 новых случая заражения

В Азербайджане выявлено 42 новых случая заражения В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 71 человек излечился.
Здоровье
25 января 2023 г. 20:36
В Азербайджане выявлено 42 новых случая заражения

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 71 человек излечился.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, за сутки от коронавируса скончались 2 человека.

В целом в стране выявлено 827 780 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 459 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 244 пациента. Всего скончались 10 077 человек.

За последние сутки проведено 2 294 теста на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 477 729 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 24 new coronavirus cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 42 nəfər COVID-19-a yoluxub, 2 nəfər vəfat edib

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