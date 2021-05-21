В Азербайджане выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 769 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 769 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлено 331 883 факта заражения коронавирусной инфекцией. 319 271 человек прошел лечение и вылечился, 4 839 скончались. Число больных составляет 7 773 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 009 тестов, на сегодняшний день - 3 435 192 теста.