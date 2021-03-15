В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 376 новых случаев заражения коронавирусом, 101 человек выписаныпосле выздоровления.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 376 новых случаев заражения коронавирусом, 101 человек выписан после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 4 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлен 240 671 факт заражения коронавирусной инфекцией, 231 061 человек выписан после выздоровления, 3 286 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 6 324 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 5 891 тест, всего - 2 716 017 тестов.