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В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 376 новых случаев заражения коронавирусом, 101 человек выписаныпосле выздоровления.
Здоровье
15 марта 2021 г. 19:50
В Азербайджане выявлено 376 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 376 новых случаев заражения коронавирусом, 101 человек выписан после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 4 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлен 240 671 факт заражения коронавирусной инфекцией, 231 061 человек выписан после выздоровления, 3 286 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 6 324 пациента.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 5 891 тест, всего - 2 716 017 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 376 new COVID-19 cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 376 yeni yoluxma faktı qeydə alındı

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