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В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 54 человека излечились.
Здоровье
31 января 2023 г. 16:40
В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 54 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 4 человека.

В целом в стране выявлено 827 944 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 654 человека излечились. Лечение от коронавируса проходят 205 пациентов. Всего скончались 10 085 человек.

За последние сутки проведено 2 256 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 487 550 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 35 new COVID-19 cases, four deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 35 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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