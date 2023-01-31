В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 54 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 54 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 4 человека.

В целом в стране выявлено 827 944 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 654 человека излечились. Лечение от коронавируса проходят 205 пациентов. Всего скончались 10 085 человек.

За последние сутки проведено 2 256 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 487 550 тестов.