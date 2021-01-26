В Азербайджане выявлено 326 новых фактов заражения коронавирусом

В Азербайджане от коронавируса прошел лечение и выздоровел еще 551 человек, зарегистрировано 326 новых фактов заражения.

В Азербайджане от коронавируса прошел лечение и выздоровел еще 551 человек, зарегистрировано 326 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 7 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 229 тысяч 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 221 тысяча 116 человек прошли лечение и выздоровели, 3 100 человек скончались, лечение 5 142 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 372 тысячи 616 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 7 807.