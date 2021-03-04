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В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19 В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 148 пациентов
Здоровье
4 марта 2021 г. 16:56
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусом, 124 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 2 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 235 647 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 267 человек выписаны после выздоровления, 3 232 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 148 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 9 183 теста, всего - 2 627 991.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 314 new COVID-19 cases, two died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 314 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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