В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом, 175 человек выписаны после выздоровления.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.
На сегодняшний день в стране выявлено 236 012 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 442 человека выписаны после выздоровления, 3 235 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 335 пациентов.
За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 779 тестов, всего - 2 635 770.