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В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19 В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 335 пациентов
Здоровье
5 марта 2021 г. 14:57
В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом, 175 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 236 012 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 442 человека выписаны после выздоровления, 3 235 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 335 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 779 тестов, всего - 2 635 770.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 365 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 365 nəfər yoluxub

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