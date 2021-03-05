В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19

В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 335 пациентов

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом, 175 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 236 012 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 442 человека выписаны после выздоровления, 3 235 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 3 335 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 779 тестов, всего - 2 635 770.