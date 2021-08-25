В Азербайджане выявлено 3 794 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 3 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 216 пациентов выписаны после выздоровления

В Азербайджане зарегистрировано 3 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 216 пациентов выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 401 828 фактов заражения COVID-19. Из них вылечились 350 670 граждан, 5 403 скончались.

Число активных пациентов составляет 45 755.

За последние сутки проведено 17 835 тестов на выявление коронавируса, за весь период - 4 362 263 теста.