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В Азербайджане выявлено 3 794 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 3 794 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 3 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 216 пациентов выписаны после выздоровления
Здоровье
25 августа 2021 г. 17:22
В Азербайджане выявлено 3 794 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 3 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 216 пациентов выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 401 828 фактов заражения COVID-19. Из них вылечились 350 670 граждан, 5 403 скончались.

Число активных пациентов составляет 45 755.

За последние сутки проведено 17 835 тестов на выявление коронавируса, за весь период - 4 362 263 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3,794 new COVID-19 cases, 33 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda indiyədək koronavirusa yoluxanların sayı 400 mini ötüb

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