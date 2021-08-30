В Азербайджане выявлено 3 107 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек скончались

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 770 пациентов излечились

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 770 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 39 человек.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 421 103 человека. Из них излечились 362 898 человек, скончались 5 592 человека.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 52 613 человек.

За последние сутки в стране было проведено 11 191, в общей сложности - 4 442 244 теста.