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В Азербайджане выявлено 3 107 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек скончались

В Азербайджане выявлено 3 107 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек скончались В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 770 пациентов излечились
Здоровье
30 августа 2021 г. 17:23
В Азербайджане выявлено 3 107 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек скончались

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 770 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 39 человек.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 421 103 человека. Из них излечились 362 898 человек, скончались 5 592 человека.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 52 613 человек.

За последние сутки в стране было проведено 11 191, в общей сложности - 4 442 244 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3,107 new COVID-19 cases, 39 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 107 nəfər koronavirusa yoluxub, 39 nəfər ölüb

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