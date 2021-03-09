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В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусом, 126 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
9 марта 2021 г. 16:49
В Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусом, 126 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 237 260 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 229 915 человек выписаны после выздоровления, 3 250 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 4 095 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 152 теста, всего - 2 663 151.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 297 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 297 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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