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В Азербайджане выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человека выписаны после выздоровления
Здоровье
28 февраля 2021 г. 15:09
В Азербайджане выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли два пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 234 537 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 768 человека выписаны после выздоровления, 3 220 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 549 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 444 теста, всего - 2 598 679.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 270 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər vəfat edib

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