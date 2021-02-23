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В Азербайджане выявлено 223 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 223 новых случая заражения COVID-19 За сутки от COVID-19 умерли 2 пациента
Здоровье
23 февраля 2021 г. 14:53
В Азербайджане выявлено 223 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения коронавирусом, 176 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 2 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 233 424 факта заражения коронавирусной инфекцией, 228 012 человек выписаны после выздоровления, 3 204 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 208 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 043 теста, всего на сегодняшний день - 2 563 101 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees rise in coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı artdı

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