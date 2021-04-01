В Азербайджане выявлено 2 248 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 860 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 2 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 860 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 26 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 263 961 человек, из них выздоровели 238 985, умерли 3 593 человека, число активных больных составляет 21 383 человека.

За последние сутки было проведено 14 375 тестов, за текущий период - 2 888 033 теста.