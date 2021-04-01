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В Азербайджане выявлено 2 248 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 248 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 2 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 860 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
1 апреля 2021 г. 18:48
В Азербайджане выявлено 2 248 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 860 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 26 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 263 961 человек, из них выздоровели 238 985, умерли 3 593 человека, число активных больных составляет 21 383 человека.

За последние сутки было проведено 14 375 тестов, за текущий период - 2 888 033 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,248 new COVID-19 cases, 26 deaths
Версия на азербайджанском языке Daha 2 248 yeni yoluxma qeydə alınıb, 26 nəfər ölüb

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