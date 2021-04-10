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В Азербайджане выявлено 2 192 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 192 новых случая заражения коронавирусом На сегодняшний день в стране выявлено 283 579 фактов заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
10 апреля 2021 г. 16:42
В Азербайджане выявлено 2 192 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 554 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 283 579 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 249 013 человек вылечились, 3 879 человек скончались, число активных больных составляет 30 687 человек.

За последние сутки был проведен 14 912 тестов, всего - 3 005 197 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2, 192 new COVID-19 cases, 33 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 192 nəfər koronavirusa yoluxub, 33 nəfər ölüb

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