В Азербайджане выявлено 2 192 новых случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране выявлено 283 579 фактов заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 554 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 283 579 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 249 013 человек вылечились, 3 879 человек скончались, число активных больных составляет 30 687 человек.

За последние сутки был проведен 14 912 тестов, всего - 3 005 197 тестов.