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В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом Число активно больных составило 31 733
Здоровье
21 апреля 2021 г. 16:44
В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 480 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 305 933 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 269 965 человек вылечились, 4 235 скончались. Число активно больных составило 31 733.

За последние сутки было проведено 12 679 тестов, всего - 3 141 335 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,075 new COVID-19 cases, 32 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 075 nəfər COVID-19-a yoluxub, 32 nəfər ölüb

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