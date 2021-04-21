В Азербайджане выявлено 2 075 новых случаев заражения коронавирусом

Число активно больных составило 31 733

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 480 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 305 933 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 269 965 человек вылечились, 4 235 скончались. Число активно больных составило 31 733.

За последние сутки было проведено 12 679 тестов, всего - 3 141 335 тестов.