В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 047 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 610 пациентов излечились.
Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За последние сутки от COVID-19 умерли 39 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 307 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 272 575 человек вылечились, 4 274 скончались. Число активных больных составило 31 131.
За последние сутки было проведено 12 542 теста, всего - 3 153 877 тестов.