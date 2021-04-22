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В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 047 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 610 пациентов излечились.
Здоровье
22 апреля 2021 г. 18:08
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 047 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 610 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 39 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 307 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 272 575 человек вылечились, 4 274 скончались. Число активных больных составило 31 131.

За последние сутки было проведено 12 542 теста, всего - 3 153 877 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,047 new COVID-19 cases, 39 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 047 nəfər COVID-19-a yoluxub, 39 nəfər vəfat edib

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