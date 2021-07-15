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В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 человека выздоровели.
Здоровье
15 июля 2021 г. 17:10
В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 человека выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки двое пациентов с коронавирусом скончались.

Всего в стране число заболевших коронавирусом составило 337 801 человек. Вылечились 331 020, умерли, 4 990 человек, число активных больных составляет 1 791 человек.

За сутки в Азербайджане было проведено 9 093 тестов на выявление COVID-19, всего - 3 886 055 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 199 new COVID-19 cases, 2 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 199 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər vəfat edib

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