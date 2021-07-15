В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 человека выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 74 человека выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки двое пациентов с коронавирусом скончались.

Всего в стране число заболевших коронавирусом составило 337 801 человек. Вылечились 331 020, умерли, 4 990 человек, число активных больных составляет 1 791 человек.

За сутки в Азербайджане было проведено 9 093 тестов на выявление COVID-19, всего - 3 886 055 тестов.