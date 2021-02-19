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В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19 В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 164 пациентов
Здоровье
19 февраля 2021 г. 15:20
В Азербайджане выявлено 193 новых случая заражения COVID-19
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В Азербайджане сегодня зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусом, 201 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 829 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 227 472 человек выписаны после выздоровления, 3 193 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 164 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 215 тестов, всего на сегодняшний день - 2 535 825 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 193 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 193 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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