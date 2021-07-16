В Азербайджане выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 92 человека выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 92 человека выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.

Всего в стране число заболевших коронавирусом составило 337 970 человек. Вылечились 331 112, умерли 4 990 человек, число активных больных составляет 1 868 человек.

За сутки в Азербайджане было проведено 8 628 тестов на выявление COVID-19, всего - 3 894 683 теста.