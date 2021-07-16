О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 92 человека выздоровели.
Здоровье
16 июля 2021 г. 16:28
В Азербайджане выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 92 человека выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.

Всего в стране число заболевших коронавирусом составило 337 970 человек. Вылечились 331 112, умерли 4 990 человек, число активных больных составляет 1 868 человек.

За сутки в Азербайджане было проведено 8 628 тестов на выявление COVID-19, всего - 3 894 683 теста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 169 new COVID-19 cases, no death
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 169 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən yoxdur

Другие новости из категории

Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей
Педиатр: COVID-19 может вызывать гастроэнтерит у детей
16 июля 2021 г. 16:39
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 40 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 40 тыс. человек
16 июля 2021 г. 16:35
Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае
Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае
15 июля 2021 г. 20:51
В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю
В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю
15 июля 2021 г. 20:21
ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса
ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса
15 июля 2021 г. 17:50
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 41 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 41 тыс. человек
15 июля 2021 г. 17:18
В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19
15 июля 2021 г. 17:10
Минздрав обратился к населению в связи с праздником Гурбан
Минздрав обратился к населению в связи с праздником Гурбан
15 июля 2021 г. 15:53
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма дельта
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта"
15 июля 2021 г. 12:21
На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота
На Ясамале обнаружены незаконные пункты забоя скота
15 июля 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi