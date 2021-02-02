В Азербайджане выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки было проведено 7 713 тестов, всего 2 419 747 тестов

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусом, 332 человека прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 5 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 455 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 223 807 человек прошли лечение и выздоровели, 3 141 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 507 активных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки было проведено 7 713 тестов, всего 2 419 747 тестов.