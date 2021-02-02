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В Азербайджане выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19 За последние сутки было проведено 7 713 тестов, всего 2 419 747 тестов
Здоровье
2 февраля 2021 г. 17:44
В Азербайджане выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусом, 332 человека прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 5 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 455 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 223 807 человек прошли лечение и выздоровели, 3 141 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 507 активных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки было проведено 7 713 тестов, всего 2 419 747 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 159 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 159 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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