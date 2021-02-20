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В Азербайджане выявлено 144 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 144 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане сегодня зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом, 147 человек выписан после выздоровления
Здоровье
20 февраля 2021 г. 19:20
В Азербайджане выявлено 144 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане сегодня зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом, 147 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 973 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 227 619 человек выписаны после выздоровления, 3 195 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 159 пациентов.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 055 тестов, всего на сегодняшний день - 2 543 880 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 144 yeni yoluxma qeydə alınıb, 2 nəfər vəfat edib

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