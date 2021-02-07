В Азербайджане выявлено 132 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 132 новых случаев заражения коронавирусом, 285 человек выздоровели.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 132 новых случая заражения коронавирусом, 285 человек выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки два человека умерли от COVID-19.

На сегодняшний день в стране выявлено 231 154 факта заражения коронавирусной инфекцией, 225 246 человек выздоровели, 3 158 человек скончались. В настоящее время насчитывается 2 750 активных больных коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 783 теста, всего - 2 453 083 теста.