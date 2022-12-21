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В Азербайджане выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 90 человек вылечились.
Здоровье
21 декабря 2022 г. 17:39
В Азербайджане выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 90 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 034 человека вылечились, число активно больных - 623. Всего скончались 9 999 человек.

За последние сутки проведено 2 707 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 412 931 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 129 new COVID-19 cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 129 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2 nəfər ölüb

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