В Азербайджане выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 90 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 90 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 034 человека вылечились, число активно больных - 623. Всего скончались 9 999 человек.

За последние сутки проведено 2 707 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 412 931 тест.