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В Азербайджане выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, 142 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
25 февраля 2021 г. 17:13
В Азербайджане выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, 142 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 233 770 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 299 человек выписаны после выздоровления, 3 209 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 262 пациента.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 438 тестов, всего на сегодняшний день - 2 576 545 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 126 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 126 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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