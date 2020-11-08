В Азербайджане выявлено 1 663 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 663 новых случая заражения коронавирусом, 859 человек выписаны после выздоровления

В Азербайджане зарегистрировано 1 663 новых случая заражения коронавирусом, 859 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 16 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 65 441 случай заражения коронавирусной инфекцией. 48 908 человек выздоровели, 840 скончались, лечение 15 663 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 441 230 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 722.