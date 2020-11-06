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В Азербайджане выявлено 1 465 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 1 465 новых случаев заражения COVID-19 До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 62 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
6 ноября 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявлено 1 465 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 465 новых случаев заражения коронавирусом, 805 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 17 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 62 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 47 270 человек выздоровели, 811 скончались, лечение 14 257 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 417 368 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 12 825.

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Версия на английском языке COVID-19: Azerbaijan confirms 1,465 new cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 465 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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