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В Азербайджане выявлено 1 410 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 1 410 новых случаев заражения COVID-19 За прошедший период проведено 1 429 508 тестов
Здоровье
7 ноября 2020 г. 16:40
В Азербайджане выявлено 1 410 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 410 новых случаев заражения коронавирусом, 779 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 63 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 48 049 человек выздоровели, 824 скончались, лечение 14 875 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 429 508 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 12 140.

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Версия на английском языке COVID-19: Azerbaijan confirms 1,410 new cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 410 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb

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