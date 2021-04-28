В Азербайджане выявлено 1 402 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 238 пациентов излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 238 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлен 316 521 факт заражения коронавирусной инфекцией, 285 024 человека вылечились, 4 461 скончался. Число активных больных составляет 27 036 человек.

За последние сутки было проведено 11 194 теста, всего - 3 218 111 тестов.