В Азербайджане выявлено 1 395 случаев заражения коронавирусом

За прошедший период проведено 1 523 221 тестов, а количество проведенных сегодня составило 7 137

В Азербайджане зарегистрировано 1 395 новых случая заражения COVID-19, 605 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 18 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 77 083 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 55 755 человек выздоровели, 985 скончались, лечение 20 343 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 523 221 тестов, а количество проведенных сегодня составило 7 137.