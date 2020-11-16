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В Азербайджане выявлено 1 395 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 395 случаев заражения коронавирусом За прошедший период проведено 1 523 221 тестов, а количество проведенных сегодня составило 7 137
Здоровье
16 ноября 2020 г. 16:43
В Азербайджане выявлено 1 395 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане зарегистрировано 1 395 новых случая заражения COVID-19, 605 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 18 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 77 083 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 55 755 человек выздоровели, 985 скончались, лечение 20 343 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 523 221 тестов, а количество проведенных сегодня составило 7 137.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,395 new cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 395 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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