В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения COVID-19

14 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 1 364 новых случая заражения коронавирусом, 768 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 60 873 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 46 465 человек выздоровели, 794 скончались, лечение 13 614 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 404 543 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 13 290.