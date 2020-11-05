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В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения COVID-19 14 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались
Здоровье
5 ноября 2020 г. 15:48
В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 364 новых случая заражения коронавирусом, 768 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 14 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 60 873 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 46 465 человек выздоровели, 794 скончались, лечение 13 614 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 404 543 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 13 290.

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Версия на английском языке COVID-19: Azerbaijan confirms 1,364 new cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada  1 364  yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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