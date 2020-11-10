В Азербайджане выявлено 1 346 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 346 новых случаев заражения коронавирусом, 598 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 1 346 новых случаев заражения коронавирусом, 598 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 15 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 67 392 случая заражения коронавирусной инфекцией. 50 009 человек выздоровели, 867 скончались, лечение 16 516 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 457 177 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 9 592.