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В Азербайджане выявлено 1 196 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 196 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 162 пациента излечились.
Здоровье
30 апреля 2021 г. 19:12
В Азербайджане выявлено 1 196 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 162 пациента излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 319 109 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 289 460 человек вылечились, 4 517 скончались. Число активно больных составляет 25 132 человека.

За последние сутки было проведено 11 319 тестов, всего - 3 241 186 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,196 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 196 nəfər COVID-19-a yoluxub

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