В Азербайджане выявлено 1 196 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 162 пациента излечились.
Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За последние сутки от COVID-19 умерли 27 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 319 109 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 289 460 человек вылечились, 4 517 скончались. Число активно больных составляет 25 132 человека.
За последние сутки было проведено 11 319 тестов, всего - 3 241 186 тестов.