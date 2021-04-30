В Азербайджане выявлено 1 196 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 162 пациента излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 162 пациента излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 319 109 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 289 460 человек вылечились, 4 517 скончались. Число активно больных составляет 25 132 человека.

За последние сутки было проведено 11 319 тестов, всего - 3 241 186 тестов.