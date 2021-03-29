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В Азербайджане выявлено 1 129 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 129 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 1 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 349 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
29 марта 2021 г. 17:46
В Азербайджане выявлено 1 129 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 349 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 22 человека с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 257 330 человек, из них выздоровели 236 500 человек, умерли 3 513 человек, число активных больных вирусом составляет 17 317 человек.

За последние сутки было проведено 7 630 тестов, за текущий период - 2 844 674 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,129 new COVID-19 cases, 22 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 129 nəfər koronavirusa yoluxub, 22 nəfər vəfat edib

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