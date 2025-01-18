В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян

В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян.

В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и TƏBIB.

Сообщается, что 22-летний гражданин Азербайджана с 2 по 11 января находился в туристической поездке за границей. Через несколько дней после возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, повышенную температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Врач-инфекционист, заподозривший у пациента заражение вирусом оспы обезьян, выявил в ходе сбора анамнеза, что во время поездки пациент контактировал с человеком, у которого была сыпь. Наличие симптомов послужило основанием для проведения лабораторного анализа. Результаты анализа ПЦР подтвердили наличие вируса оспы обезьян.

Пациент в настоящее время госпитализирован и проходит лечение в стационарных условиях.

"У членов семьи, контактировавших с больным, нет признаков заболевания. Они находятся под домашним наблюдением, организованным территориальной амбулаторной медицинской службой и санитарно-эпидемиологической службой. Им назначено профилактическое лечение и предоставлены необходимые медикаменты. Лечебные и профилактические меры в отношении пациента и контактировавших с ним лиц продолжатся до завершения инкубационного периода", - говорится в совместном заявлении.