В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса

Вариант SARS-CoV-2 21K обнаружен в 12 образцах ПЦР-тестов, взятых у прибывших из-за рубежа

В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В заявлении отмечается, что в рамках принимаемых мер по контролю эпидемиологической ситуации в стране проводится регулярный анализ генетических вариантов вируса.

Вариант SARS-CoV-2 21K (омикрон-штамм) был обнаружен в 12 образцах ПЦР-тестов, взятых у прибывших из-за рубежа.