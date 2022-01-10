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В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса

В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса Вариант SARS-CoV-2 21K обнаружен в 12 образцах ПЦР-тестов, взятых у прибывших из-за рубежа
Здоровье
10 января 2022 г. 14:01
В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса
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В Азербайджане выявлен омикрон-штамм коронавируса.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В заявлении отмечается, что в рамках принимаемых мер по контролю эпидемиологической ситуации в стране проводится регулярный анализ генетических вариантов вируса.

Вариант SARS-CoV-2 21K (омикрон-штамм) был обнаружен в 12 образцах ПЦР-тестов, взятых у прибывших из-за рубежа.

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Версия на английском языке Omicron already in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusun "Omikron" ştamı aşkarlanıb

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