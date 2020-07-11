В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен еще 531 случай инфицирования, 6 человек скончались

https://static.report.az/photo/dc5097c3-9379-37fd-aade-6b6b80bf4a67.jpg https://static.report.az/photo/dc5097c3-9379-37fd-aade-6b6b80bf4a67.jpg

В Азербайджане выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, 514 человек были выписаны после выздоровления. Как передает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. Скончались 6 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными. До настоящего времени в стране выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 607 человек излечились, 298 умерли. Количество активных пациентов - 8 616 человек. За последние сутки проведено 8 045 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 560 356. Подпишитесь на наш Telegram канал









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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 531 new COVID-19 cases, six deaths

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 531 nəfər COVID-19-a yoluxub, 6 nəfər vəfat edib