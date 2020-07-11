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В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались В Азербайджане выявлен еще 531 случай инфицирования, 6 человек скончались
Здравоохранение
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11 июля 2020 г. 16:58
В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, 514 человек были выписаны после выздоровления.

Как передает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 6 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.

До настоящего времени в стране выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 607 человек излечились, 298 умерли. Количество активных пациентов - 8 616 человек.

За последние сутки проведено 8 045 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 560 356.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 531 new COVID-19 cases, six deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 531 nəfər COVID-19-a yoluxub, 6 nəfər vəfat edib

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