В Азербайджане выявлен еще 531 случай COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, 514 человек были выписаны после выздоровления.
Как передает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Скончались 6 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.
До настоящего времени в стране выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 607 человек излечились, 298 умерли. Количество активных пациентов - 8 616 человек.
За последние сутки проведено 8 045 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 560 356.