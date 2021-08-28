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В Азербайджане 43 человека скончались за сутки из-за COVID-19

В Азербайджане 43 человека скончались за сутки из-за COVID-19 В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрирован 4 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 366 пациента излечились.
Здоровье
28 августа 2021 г. 16:18
В Азербайджане 43 человека скончались за сутки из-за COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрирован 4 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 366 пациента излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 43 человека.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 413 986 человек. Из них излечились 358 230 человек, скончались 5 512 человек.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 50 244 человек.

За последние сутки в стране было проведено 18 871, в общей сложности - 4 414517 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusdan ölənlərin sayı 40-ı keçib

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