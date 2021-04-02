В Азербайджане выявлен 2 361 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 2 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 822 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрирован 2 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 822 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 24 человека с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 266 322 человека, из них выздоровели 239 807, умерли 3 617 человек, число активных больных составляет 22 898 человек.

За последние сутки было проведено 13 127, за текущий период - 2 901 160 тестов.