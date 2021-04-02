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В Азербайджане выявлен 2 361 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен 2 361 случай заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 2 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 822 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
2 апреля 2021 г. 17:39
В Азербайджане выявлен 2 361 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 2 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 822 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 24 человека с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 266 322 человека, из них выздоровели 239 807, умерли 3 617 человек, число активных больных составляет 22 898 человек.

За последние сутки было проведено 13 127, за текущий период - 2 901 160 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,361 new coronavirus cases, 24 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 2 361 yeni yoluxma qeydə alınıb, 24 nəfər ölüb

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