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В Азербайджане выявлен 1 831 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен 1 831 случай заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 1 831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 545 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
28 марта 2021 г. 14:59
В Азербайджане выявлен 1 831 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 1 831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 545 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 27 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 256 201 человек, из них выздоровел 236 151 человек, умер 3 491 человек, число активных больных вирусом составляет 16 559 человек.

За последние сутки было проведено 10 590 тестов, за текущий период - 2 837 044 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 1,831 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 831 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər vəfat edib

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