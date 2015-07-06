В Азербайджане выросло число случаев заражения туберкулезом

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Баку туберкулезом заразились 598 человек. Как сообщили в Государственном комитете статистики на запрос Report, в 2013 году этот показатель составил 660 человек.

В 2014 году в столице на учет было принято 598 человек с туберкулезом. В то же время, среди носителей этого заболевания в Баку были дети в возрасте 0-13 лет, их число составило 39 человек. В 2013 году это число составляло 28 человек. Данный показатель среди подростков 14-17 лет в прошлом году составлял 40 (в 2013 году - 57), 18-29 лет - 216 (в 2013 году - 242), 30-44 лет - 129 (в 2013 году - 133), в возрасте 45-64 лет - 161 (в 2013 году - 182). Среди людей 65 лет и старше в 2014 году туберкулез был выявлен у 13 человек (в 2013 году - 18).

В целом в Азербайджане в прошлом году туберкулез был диагностирован у 4 528 человек (в 2013 году - 4 384). В прошлом году среди детей в возрасте 0-13 лет туберкулез выявлен у 179 человек, которые были взяты на учет. В 2013 году этот показатель составил 147 человек.

В прошлом году это число среди подростков в возрасте 14-17 лет составило 323 (в 2013 году - 253), 18-29 лет - 1 637 (в 2013 году - 1 570), 30-44 лет - 1 058 (в 2013 году 1 027), 45-64 лет 1 132 (в 2013 году - 1 189), 65 лет и старше - 199 (в 2013 году - 198).