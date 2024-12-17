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В Азербайджане выросли зарплаты травматологов, хирургов и акушеров-гинекологов

В Азербайджане выросли зарплаты травматологов, хирургов и акушеров-гинекологов 11:33
Здоровье
17 декабря 2024 г. 12:13
В Азербайджане выросли зарплаты травматологов, хирургов и акушеров-гинекологов

Среднемесячная зарплата травматологов, включая бонусы, в 2024 году выросла до 3600 манатов, хирургов общего профиля и акушеров-гинекологов - до 3300 манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, средняя зарплата врачей в этом году существенно выросла. Он отметил, что рост зарплат врачей обусловлен расширением пакета услуг ОМС и повышением тарифов на некоторые виды медицинской помощи.

Заур Алиев добавил, что после внедрения обязательного медицинского страхования средняя заработная плата младшего медицинского персонала выросла с 270 до 410 манатов, а среднего - с 320 до 540 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda travmatoloq, cərrah və mama-ginekoloqların maaşı artıb

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